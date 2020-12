Covid, distribuite oltre 250mila mascherine gratuite a Montebelluna

Sono oltre 250mila le mascherine distribuite gratuitamente in queste settimane dalla Protezione civile montebellunese. Trenta mascherine gratis per ciascun nucleo familiare: sono quelle messe a disposizione dal Comune di Montebelluna a partire da sabato 21 novembre.

La campagna di distribuzione delle mascherine, promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Protezione civile, si è svolta per quattro sabato consecutivi, dal 21 novembre al 12 dicembre - ed ha permesso ai montebellunesi in ogni giornata di ritirare 30 mascherine per la propria famiglia: 10 quelle messe a disposizione dalla Regione Veneto e 20 chirurgiche. A quelle distribuite con la formula del drive-in via Callarga si aggiungono inoltre le mascherine consegnate a domicilio ai richiedenti disabili per totale di 255121.

Il sindaco Elzo Severin commenta: «Ancora una volta il contributo operativo della Protezione civile è stato prezioso e determinante. Il riscontro da parte della popolazione è stato ben superiore ad ogni aspettativa, con una media di mascherine consegnate che supera i 50mila dispositivi ogni sabato. Ora la palla passa ai cittadini che invitiamo ad indossare con scrupolo le mascherine perché, assieme all’igienizzazione delle mani e al distanziamento interpersonale, rappresenta la regola numero uno per contrastare la diffusione del Coronavirus ed evitare di tornare in zona rossa».