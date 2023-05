Covid, Ulss 2 mantiene l'obbligo di mascherine negli ospedali

La direzione dell’Ulss 2, in ottemperanza a quanto previsto dall’ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile, ha disposto una serie di nuove misure sull'uso delle mascherine negli ospedali e in tutte le altre strutture dell'azienda a partire dal 1° maggio 2023.

I provvedimenti

Rimane l'obbligo di indossare le mascherine per tutti i lavoratori e i visitatori all'interno di tutti i reparti ospedalieri dell’Ulss 2;

Obbligo esteso anche agli ambulatori medici, ai servizi diagnostici e alle sale di attesa di tutte le strutture sanitarie aziendali;

Non è previsto però alcun obbligo per quanto riguarda gli spazi ospedalieri siti al di fuori dei reparti di degenza, al di fuori dei servizi di diagnosi e ambulatoriali e delle pertinenti zone di attesa.

Come da ordinanza ministeriale l’obbligo è esteso ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali. Per quanto riguarda gli ambulatori medici, la decisione resta alla discrezione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. Per maggiori informazioni è possibile consultare l'ordinanza del Ministro della Salute.