Studenti meritevoli di Maser, consegnate 25 borse di studio

Sabato 19 dicembre il sindaco di Maser, Claudia Benedos, insieme ai consiglieri comunali Roby Quagliotto ed Aldo Bottin, con delega rispettivamente all’Istruzione e al Sociale, hanno consegnato 25 borse di studio agli studenti meritevoli, per un totale di 5.050 euro. In particolare, sono state consegnate 12 borse di studio del valore di 150 euro agli studenti che nell’anno scolastico 2019/2020 hanno terminato la scuola media e 13 borse di studio del valore di 250 euro a coloro che frequentano le scuole superiori o hanno conseguito la maturità. Una notizia positiva in questo periodo così complicato: «Complimenti a tutti gli studenti meritevoli per l’eccellente risultato, guardiamo al futuro con ottimismo» ha detto il sindaco.

Ecco tutti i premiati:

Scuola media

BOYTSOVA ANASTASIA

DE PRA’ ALESSANDRO

BETTO SERENA

BIANCHIN ANASTASIA

MEGNA NICCOLO’

MINCHIO GIOVANNA

ZIVELLI VALERIA

BASTASIN CAMILLA

MERLO FILIPPO

MICHIELIN MARIAGIULIA

POSATO FEDERICO

ZANIN EMANUELE

Istruzione Tecnica

TINTI REBECCA

ZAMATTIA MARY

DE BORTOLI AURORA

BERNARDI ELIA

Istruzione Artistica

COSTA TOBIA

Istruzione Liceale

CAVARZAN ALICE

QUAGLIOTTO GIULIA

ALBERTON ALESSANDRA

MIOTTO MARIAROSA

Istruzione Professionale

BASTASIN ELISA

GAZZOLA GIADA

PROFETA ANGELICA

GAZZOLA MANUEL