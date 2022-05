I danni della grandinata cancellano la 30ª Mostra della Ciliegia di Maser

Tutto era pronto per la 30 ª Mostra della Ciliegia che avrebbe dovuto tenersi domenica 29 maggio a Maser nella cornice di Villa Barbaro con il tradizionale programma, tra esposizione di carri storici e stand enogastronomici con ciliegie De.Co. di Maser, vini Docg e Doc dei colli Asolani, Olio Evo di Maser, gli insaccati tipici prodotti dalle PPL e il miele degli Apicoltori. Un appuntamento molto atteso, per cui era prevista anche la sfilata del Corpo Bandistico e Majorettes di Maser, per la promozione turistica del territorio, che purtroppo oggi è stato annullato per cause di forza maggiore. «La terribile grandinata ha causato un danno praticamente del 100 % alle ciliegie e agli impianti, distruggendo un anno di lavoro, non abbiamo più prodotto da esporre e vendere durante la Mostra e non possiamo far altro che annullare l’evento» spiega Claudio Crotti, presidente della Pro Loco che ha organizzato la Mostra insieme al Comune. «Ho visto produttori in lacrime stamattina, siamo tutti avviliti dai danni del maltempo. L’unica speranza è che tra 10-15 giorni si possano comunque avere le ciliegie tardive» dice il Sindaco Claudia Benedos.

«Chiederemo lo stato di calamità naturale». Il Sindaco Benedos ricorda che »Quest’anno l’attesa per la 30 ª Mostra era particolarmente alta perché già nel 2020 e nel 2021 avevamo dovuto rinunciare alla tradizionale manifestazione visto il divieto di assembramento a causa dell’emergenza Covid, puntando su una formula alternativa: un evento diffuso in tutto il Comune durante il quale una quarantina di produttori della Ciliegia De.Co. di Maser hanno aperto le porte delle proprie aziende, insieme alle cantine». Quest’anno il maltempo, danneggiando gli impianti e le produzioni, non dà nemmeno questa possibilità. «Adesso dobbiamo farci forza, non perderci d’animo e continuare a lavorare per sostenere e promuovere le nostre eccellenze in tutte le modalità in cui è possibile farlo».