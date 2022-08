Protezione civile di Maserada, festeggiati i 25 anni dalla fondazione del nucleo di volontari

L’associazione Nucleo Volontari della Protezione Civile di Maserada sul Piave “OdV” (organizzazione di volontariato) ha raggiunto il quarto secolo di vita. L’avvenimento è stato ricordato recentemente, con una cerimonia pubblica a cui hanno partecipato autorità civili del Comune e i volontari dell’associazione. Il primo responsabile del Nucleo, Claudio Moro, ha sottolineato nel suo discorso di presentazione, per sommi capi, la storia dell’associazione nata nell’anno 1997, data in cui si riuscì finalmente a istituire questa entità attiva e operativa, con la finalità della salvaguardia della popolazione e dell’ambiente. Il tutto all’interno della cornice del costituito servizio nazionale di Protezione Civile, insieme alle sue ramificazioni periferiche, compresi gli enti locali ai quali si pone in supporto in perfetta sinergia.

«A rappresentare l’amministrazione comunale che ci ospita e a cui va il nostro sentito ringraziamento, c’era il sindaco di Maserada sul Piave, Lamberto Marini, che grato del nostro lavoro ci garantisce il massimo supporto da parte dell’ente che rappresenta» ha spiegato l’attuale presidente Sileno Pegorer, il quale nel corso della ricorrenza ha illustrato lo stato attuale dell’associazione, delineando i programmi prossimi che vedranno l’associazione ancora più impegnata a partire dall’autunno. La sezione consta anche di un nucleo specializzato nel fronteggiare gli incendi boschivi, che si è attivato anche di recente, in supporto ai Vigili del Fuoco per lo spegnimento dell’incendio alla pineta di Bibione, oltre ad altri interventi di emergenza, come gli incendi accaduti nella zona del Piave o in montagna.

Durante la cerimonia, sono intervenuti anche i rappresentanti delle associazioni consorelle e dei gruppi AVAB (associazione volontari antincendio boschivo), tra cui Salvatore Carlozzo, Luigi Rizzi, Cristian Tessaro e altre personalità, che hanno concluso la parte formale della cerimonia. E’ seguito un brindisi conviviale arricchito dalla presenza dei volontari più giovani, che hanno aderito di recente all’associazione, che attualmente conta una cinquantina di membri. Il Nucleo volontari della Protezione civile di Maserada, nel corso di questi 25 anni, ha avuto diversi presidenti che si sono succeduti nel tempo: Claudio Moro, Stefania Berto, Anna Maria Deoni, Stefanina Barbon, Armando Zuliani e l’attuale Sileno Pegorer. Durante la cerimonia sono stati infine ricordati anche i volontari che sono deceduti: Giuseppe Pagotto, Bruno Saviane, Silvano Santi e di recente lo scomparso Leopoldo “Bruno” Granzotto.