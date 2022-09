Area del Piave e Parabae, estate di controlli per il nucleo Avab di Maserada

Si è chiusa nei giorni scorsi l’attività estiva di monitoraggio e prevenzione degli incendi boschivi nelle aree periferiche del Comune di Maserada sul Piave, come la zona delle Grave e del Parabae, caratterizzate dalla presenza di vegetazione che nel periodo di siccità estiva era a forte rischio d’incendio. L’attività di prevenzione e di vigilanza antincendio boschivo era stata fortemente sollecitata dalla Prefettura di Treviso ad inizio estate, quando aveva emanato una nota ai sindaci della provincia di Treviso, al fine di attivarsi nei limiti territoriali di propria competenza per il contrasto dello sviluppo di incendi boschivi.

A Maserada sul Piave, l’attività di prevenzione è stata portata avanti dalla Polizia Locale in collaborazione con il nucleo AVAB della Protezione Civile, che al suo interno conta un gruppo di volontari, specificatamente formato per questo tipo di vigilanza,

che opera a bordo di un Land Rover, dotato di un modulo di antincendio boschivo con una cisterna da 600 litri di acque e due manichette (da 200 e da 100 metri), con le rispettive lance per il getto a pressione.

Il nucleo AVAB (associazione volontari antincendio boschivo) quest’estate è stato impegnato nel fronteggiare gli incendi boschivi, anche in supporto ai Vigili del Fuoco per lo spegnimento dell’incendio alla pineta di Bibione, oltre ad altri interventi di emergenza, come gli incendi accaduti in alcune zone del Piave o in montagna. Il monitoraggio presso il Piave e l’area naturalistica del “Parabae”, tramite il modulo di antincendio boschivo è stato eseguito nei giorni festivi a partire dal 10 luglio fino al 18 settembre, in particolare la sorveglianza è stata intensificata soprattutto nelle giornate del 14 e 15 agosto, con due turni per il maggior afflusso di persone. Non essendo stato riscontrato alcun problema nel territorio del Piave, l’attività è stata sospesa il 18 settembre.

Proprio sabato e domenica 17 e 18 settembre si è svolta un’ulteriore esercitazione della Protezione Civile, che ha raggruppato un centinaio di volontari provenienti dalla “Zona 4 Nord-Est” della provincia di Treviso. Il nucleo volontari della Protezione Civile,

che conta attualmente di una cinquantina di volontari, è giunto quest’anno al suo 25esimo anniversario di costituzione. Essa ha festeggiato il “quarto di secolo”, invitando alla cerimonia, oltre al Sindaco del Comune di Maserada sul Piave Lamberto

Marini, pure i rappresentanti delle associazioni consorelle e dei gruppi AVAB (associazione volontari antincendio boschivo), tra cui Salvatore Carlozzo, Luigi Rizzi, Cristian Tessaro e altre autorità. Il Nucleo volontari della Protezione civile di Maserada

“OdV” (Organizzazione di volontariato), nel corso di questi 25 anni, ha avuto diversi presidenti che si sono succeduti nel tempo: Claudio Moro, Stefania Berto, Anna Maria Deoni, Stefanina Barbon, Armando Zuliani e l’attuale Sileno Pegorer. Il tutto è incluso

all’interno della cornice del costituito servizio nazionale di Protezione Civile, insieme alle sue ramificazioni periferiche, compresi gli enti locali ai quali assicura il servizio di supporto in perfetta sinergia nelle situazioni emergenziali.