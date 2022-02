Nuova rotatoria di Salettuol, lavori in corso: in serata la nuova viabilità

Sono in corso dalla prima mattinata di oggi, lunedì 28 febbraio, i lavori di realizzazione della nuova rotatoria di Salettuol lungo la strada provinciale 92, tra Maserada sul Piave e Cimadolmo. Si sta in particolare ultimando la congiunzione dei due semicerchi già realizzati. La circolazione è regolata a senso unico alternato di marcia, regolato da semaforo. Il traffico subirà inevitabili rallentamenti, anche per la necessità di dover chiudere la circolazione, nell'arco della giornata, della nuova rotatoria. Entro la serata di oggi i lavori saranno terminati, con il posizionamento della nuova segnaletica. Al lavoro sul posto gli agenti della polizia locale di Maserada sul Piave, coordinati dal comandante Dario Santamaria.