Educazione stradale, grande partecipazione degli alunni della scuola secondaria

Si è conclusa nei giorni scorsi l’attività di educazione alla sicurezza stradale che la Polizia Locale di Maserada sul Piave anche quest’anno ha promosso e realizzato a favore degli alunni delle classi seconde e terze della Scuola Secondaria di Primo Grado “Don Milani” di Maserada sul Piave. All’iniziativa battezzata “Sulla Strada in Sicurezza” e alla quale è stato dato particolare impulso su stimolo della Provincia di Treviso, che si promuove di mettere in relazione tutte le attività finalizzate alla sicurezza stradale con il “Tavolo per la Sicurezza Stradale”, sono stati coinvolti circa duecento alunni frequentanti le quattro classi seconde e le quattro classi terze dell’istituto.

La conclusione del percorso, che ha visto la Polizia Locale di Maserada sul Piave entrare in classe due giorni alla settimana nei mesi di marzo e aprile, è avvenuta in questi giorni, con l’uscita degli studenti in bicicletta per l’intera giornata scolastica accompagnati dalla Polizia Locale, dalla direzione del Museo Storico della Grande Guerra di Maserada sul Piave e dai volontari del gruppo ciclistico “Ottavio Zuliani ASD”, del Circolo di Legambiente “Piavenire” e della Croce Azzurra, alla scoperta di alcune zone caratteristiche del territorio comunale. I ragazzi, infatti, su un percorso della lunghezza di 17 chilometri hanno potuto godere delle bellezze di alcuni punti caratteristici del territorio comunale di Maserada sul Piave, per alcuni ancora sconosciuti, e sperimentare sul campo la guida sicura della propria biciletta in ambiti diversi: la percorrenza di una pista ciclabile, l’attraversamento della carreggiata, le modalità di svolta, il superamento di intersezioni, la circolazione all’interno di rotatorie.

«Mi piace ricordare che quest’anno con i ragazzi» spiega il comandante, Dario Santamaria «è stata dedicata particolare attenzione rispetto alla distrazione determinata dall’uso del proprio smartphone alla guida di veicoli, anche della bicicletta e all’importanza di rendersi visibili agli altri utenti della strada quando si trovano in condizioni di scarsa visibilità. Abbiamo donato ad ogni alunno coinvolto una casacca verde fluorescente con bande rifrangenti, personalizzata con il logo dell’iniziativa, per dare loro un contributo concreto alla loro sicurezza».