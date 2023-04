Velodromo, Della Pietra: «Non escludiamo possa essere utilizzato per le Olimpiadi»

Il sindaco di Spresiano non esclude che l'impianto, una volta completato, possa essere utilizzato per altre discipline dopo il no al pattinaggio di velocità. Nei prossimi giorni incontro tra Governo e federazione: i costi restano di 35 milioni di euro. Ai fondi già stanziati mancherebbero 10 milioni per il completamento dell'opera