Male incurabile, addio al cuoco Massimo Beraldo: aveva 55 anni

Massimo Beraldo ci ha lasciato troppo presto: è questa la frase che, scorrendo i social in queste ore, si legge più spesso nei post di saluto dedicati al cuoco mancato all'affetto dei suoi cari a soli 55 anni.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", Beraldo era originario di San Donà di Piave ma, da anni, viveva nella Marca. Tra la fine degli Anni 90 e l'inizio del Duemila, era stato uno degli ultimi gestori della nota osteria "Al Sole". Anima del Bar centrale, lavorava in estate anche nei locali del litorale veneto, a Porto Santa Margherita in particolare dove è stato protagonista di innumerevoli stagioni estive, gli ultimi anni al Prima Baia e Verde mare, con tantissimi amici che partivano da Montebelluna per andarlo a trovare. Negli ultimi mesi la malattia l'aveva costretto a lasciare il lavoro. Fino all'ultimo Massimo ha però lottato nella speranza di riuscire a sconfiggere il male che l'aveva colpito. Le ultime settimane le ha trascorse all'Hospice di Vittorio Veneto dove, giovedì 18 gennaio, si è spento circondato dall'affetto dei suoi cari. Festaiolo e amante della compagnia, ma anche del suo lavoro, aveva la capacità di far sentire a proprio agio e far divertire tutte le persone che si trovavano insieme a lui. Massimo lascia i figli Giovanni e Filippo, la mamma Elena, i fratelli Graziano e Luca, le cognate, i cognati, Manuela. L'ultimo saluto sarà celebrato domani, sabato 20 gennaio, alle ore 11, nel Duomo di Montebelluna.