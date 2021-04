Si sente male durante la riunione: padre di due figli muore a 55 anni

Castelfranco Veneto e Piombino Dese sono in lutto per la scomparsa improvvisa di Massimo Roccoberton, avvenuta a 55 anni. Giovedì sera, 15 aprile, Roccoberton stava partecipando a una riunione con i colleghi dirigenti del Supervolley Piombino quando, all'improvviso, ha iniziato ad avere un mal di testa sempre più forte. Rientrato a casa le sue condizioni di salute si sono aggravate di ora in ora, costringendolo al ricovero in ospedale dove ha perso la vita nella notte a causa di un'aneurisma cerebrale.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", Massimo era originario di Castelfranco Veneto dove gestiva un'officina meccanica. Insieme alla moglie Elisabetta, insegnante di scuola materna, e ai figli Alessandro ed Elena, Massimo viveva a Piombino Dese, nel Padovano. La pallavolo era la sua grande passione: dirigente del Supervolley Piombino, poche ore prima del decesso aveva condiviso sul suo profilo Facebook un post dedicato al ritiro di Francesca Piccinini. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria per accertare le esatte cause del decesso, non appena arriverà il nullaosta dalla magistratura sarà fissata la data dei funerali.