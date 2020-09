Maestra d'asilo positiva al Covid dopo un matrimonio: altri due positivi

Ci sono altre due persone risultate positive al Covid-19 tra gli invitati ad un matrimonio, svolto nelle scorse settimane, e che ha visto contagiarsi una maestra d'asilo della struttura comunale di Montebelluna, mamma della sposa. Fortunatamente ben 43, tra i partecipanti alle nozze, sono risultati invece essere negativi. Negativi gli undici tamponi effettuati ad altrettante colleghe dell'asilo in cui lavorava la donna.

Tra i 49 nuovi positivi registrati oggi nella Marca (946 in tutto attualmente), in base a quanto riportato dal bollettino emesso da Azienda Zero, la maggior parte sono contatti di casi già positivi, persone rientrate dalle vacanza oltre ad una decina di asintomatici che si sono sottoposti al tampone nei punti ad accesso diretto. Si registrano inoltre tre positivi in un’azienda della zona del Quartier del Piave che ha effettuato screening autonomamente: qui complessivamente ad oggi sono emerse 12 positività (alcuni sono dipendenti rientrati dalla Sardegna). Negativi i tamponi su restante personale.