Ritornano i matrimoni: Mauro e Gianna si sposano al Teatro Accademico

Location riaperta per la prima volta per celebrare il matrimonio dell’imprenditore Mauro Lajo con Gianna Bonora

Sono passati circa due anni e mezzo dal via libera per sposarsi nel prestigioso Teatro Accademico di Castelfranco Veneto, progettato nel 1746 dall’architetto Francesco Maria Preti. La prestigiosa location è stata inaugurata da una coppia castellana molto nota: l’imprenditore Mauro Lajo e la signora Gianna Bonora. A proporre il Teatro Accademico è stata la Wedding Planner, Chiara Fraccaro, titolare dell’agenzia della zona Il Frangipane, che ha selezionato per la coppia quello che è tra i simboli più importanti di Castelfranco Veneto, sia per il valore estetico che per il legame che gli sposi hanno con il territorio.

“Abbiamo scelto fornitori Castellani, tutti i nostri partner sono infatti ‘a chilometro zero’, perché post Covid per noi è importante dare un segnale di collaborazione e soprattutto sinergia con altri professionisti locali, dopo 8 mesi di stop forzato per il nostro settore. Organizzare questo primo matrimonio della stagione in un luogo così speciale è per tutti noi una grandissima emozione” dichiara Chiara Fraccaro.

Mauro Lajo è un imprenditore specializzato in ambiente, territorio e gestione dei terreni agricoli, dal 2014 vicepresidente e socio fondatore di Forever Bambù, azienda leader europeo nella piantumazione del bambù gigante a scopi industriali. La passione per l'ambiente e lo spirito imprenditoriale l'hanno spinto a studiare ed applicare le tecniche agronomiche più innovative tra cui la biodinamica di cui oggi è uno dei maggiori esperti a livello internazionale. È legato a Gianna Bonora da dieci anni e hanno una figlia, Maddalena, che ha fatto da damigella alla coppia e che con i suoi 7 anni ha reso più vivace la cerimonia.

“E’ un piacere per noi aver dato il via libera al ritorno dei matrimoni in questa bellissima cornice, e lo è ancora di più essere tornati tutti insieme a festeggiare di persona nella nostra Città, con le nostre famiglie, nostra figlia Maddalena e i nostri amici - racconta lo sposo Mauro - Grazie alle competenze della nostra wedding planner Chiara Fraccaro, poi, tutto si è svolto in modo divertente, elegante e nella massima sicurezza”.