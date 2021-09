Matteo Renzi a Treviso per presentare il suo libro "Controcorrente"

Lunedì 27 settembre il senatore e leader di "Italia Viva", Matteo Renzi, sarà a Treviso dalle ore 18 su iniziativa della deputata Sara Moretto per presentare il suo ultimo libro dal titolo: "Controcorrente".

L'incontro, aperto al pubblico, si potrà seguire, previa prenotazione obbligatoria, al seguente link. In "Controcorrente" Renzi racconta aneddoti e retroscena inediti sulla fine del governo Conte, le fasi concitate della crisi e la scelta di Draghi come nuovo Presidente del Consiglio. ma non solo, Renzi parla del suo rapporto tempestoso con i vertici del PD, con i 5 Stelle, con la Lega di Matteo Salvini. Immancabile la sua versione dei fatti sull’incontro in autogrill con l'ex agente dei servizi segreti, sulla guerra dei trent’anni dentro alla Magistratura e al Csm, sulle conferenze in Arabia Saudita, sulle indagini che lo riguardano. Un incontro destinato a far discutere e ad accendere numerosi spunti per il pubblico di Treviso.