Matteo Tagliariol senza sponsor: raccolta fondi online per la prossima stagione

L'ex campione olimpico di spada a Pechino 2008 cerca finanziatori su Facebook e lancia l'iniziativa “One More Year: Be Part of My Team!” Obiettivo: tornare in pedana a 38 anni

"Se volete veramente aiutarmi a continuare un altro anno, anche un piccolo gesto può fare una grande differenza. Ci sono da pagare: trasferte (viaggi, cibo, hotel), iscrizioni gare, cure mediche e staff. Una stagione costa e al momento non ho sponsor". A dirlo è Matteo Tagliariol, 38 anni, campione olimpico di spada a Pechino 2008.

Senza finanziatori l'atleta trevigiano rischia di non tornare più in pedana. Ecco perché in questi giorni ha presentato sui suoi profili social l'iniziativa "One More Year: Be Part of My Team!" in vista della prossima stagione agonistica. La cifra da raggiungere è di 10mila euro. Tagliariol è attualmente numero 83 al mondo, settimo tra gli italiani nel ranking mondiale. Nel marzo 2020 era arrivato sesto nella tappa di Coppa a Budapest. Un risultato che aveva dato speranza a Tagliariol per iniziare una nuova stagione. Senza sponsor però i costi e le spese si sono presto rilevati insostenibili, portando l'atleta a chiedere aiuto a tutti i suoi sostenitori nella speranza di poter salire di nuovo in pedana.