Suoni di Marca 2024, Matthew Lee porta il rock 'n roll sulle Mura di Treviso

Il rock ’n’ roll è pronto a tornare sulle Mura di Treviso giovedì 25 luglio con il concerto di Matthew Lee e la sua band a Suoni di Marca 2024. Back to Rock & Love il titolo del nuovo tour del musicista marchigiano con il cuore rivolto agli Stati Uniti di Elvis Presley e Jerry Lee Lewis. Fin dalla giovanissima età, Matthew esprime una forte passione per la musica e il pianoforte. Un animo esuberante e ambizioso, forse troppo per il conservatorio classico, che lo radia dopo quasi nove anni di studi, ma quanto basta per conquistare i palchi di tutto il mondo, tanto da guadagnarsi l’appellativo di “The Genius of Rock ’n’ Roll” dalla stampa inglese.

I suoi concerti sono show adrenalinici dove regnano stile, ritmo, virtuosismo e un interplay infuocato tra i musicisti, e che passano in rassegna un repertorio fatto di brani originali e classici intramontabili sia della musica italiana, rivisitati in chiave rock, blues e country, sia di artisti fondamentali del genere quali Elvis, Ray Charles, Little Richard e Jerry Lee Lewis. Sette album, tra cui l’ultimo Rock’N’Love (2020) pubblicato per la storica Decca Records, concerti in tutto il mondo tra Europa, Africa, Asia e Stati Uniti e apparizioni televisive, il fenomeno Matthew Lee non ha mai smesso di crescere e si è ulteriormente consolidato col boom dei social network. In molti avranno sicuramente già visto alcuni video del musicista in azione sui pianoforti di stazioni e aeroporti internazionali, tant’è che il Charleroi-Bruxelles Sud l’ha nominato suo ambasciatore.

Il festival

Tanto rock’n’roll ma non solo, per questa trentaquattresima edizione di Suoni di Marca. Il calendario sta prendendo forma e tra i nomi già annunciati non si può che notare una vastissima scelta di generi musicali. Dall’indie dei Santi Francesi (12 luglio) e degli Eugenio In Via Di Gioia (19 luglio), al cantautorato di Paolo Benvegnù e La Crus (18 luglio), passando per le poesie di Gio Evan (16 luglio) fino al gran finale con l’elettro-rock dei Planet Funk (26 luglio) e il combat folk dei Modena City Ramblers (27 luglio). Dal 12 al 27 luglio le Mura di Treviso tornano a popolarsi, sedici serate nel cuore della città con un accesso a contributo responsabile, dove la musica è solo una piccola parte dell’offerta. Tornano infatti anche l’Area Bimbi dedicata ai più piccoli, il Percorso del Gusto, dove poter fare un aperitivo o cenare tra i molteplici stand di street food con cucina da tutto il mondo, e l’artigianato di qualità della Mostra Mercato.