Montebelluna, la mamma di Mattia ai funerali: «Chi ha sbagliato pagherà»

Lutto cittadino a Montebelluna per l'ultimo saluto a Mattia Battistetti. Mercoledì mattina, 5 maggio, sono stati celebrati in Duomo i funerali dell'operaio 23enne rimasto ucciso lo scorso 29 aprile in un cantiere edile di Via Magellano. Seicento persone hanno preso parte alla cerimonia funebre.

L'arrivo del feretro è stato accompagnato dagli amici di Mattia che, in sella alle loro moto, hanno scortato il carro funebre fino al sagrato facendo rombare i motori al momento dell'ingresso in chiesa della bara. Durante la cerimonia uno dei momenti più struggenti: la lettera letta da mamma Monica al figlio scomparso. «Perché, perché - si chiede in lacrime prendendo la parola - Quante volte io, papà, tua sorella e i nonni ti abbiamo detto "cambia lavoro, è troppo pericoloso" ma tu non volevi. La nostra paura era che tu cadessi, non che una maledetta fune si tranciasse. Mattia, tu che lottavi per la Giustizia ti garantisco che fino a quando avremo vita renderemo onore alla tua persona e chi ha sbagliato pagherà. Ciao Mattia, dacci un po' della tua forza per continuare ad andare avanti» conclude in lacrime.