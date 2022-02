Maturità 2022, studenti in Piazza Borsa: «Gli immaturi siete voi»

«La decisione del Ministero di ripristinare prima e seconda prova della Maturità dopo due anni di pandemia e incertezze è inaccettabile. Non pagheremo sulla nostra pelle le scelte di una classe politica che non ci ascolta».

Questo il messaggio degli studenti arrivati in Piazza Borsa a Treviso venerdì 4 febbraio per protestare contro le ultime novità sull'esame di stato la cui seconda prova è stata annunciata dal Governo a quattro mesi dalla fine delle lezioni. Tra i presenti in piazza i rappresentanti degli studenti dei principali istituti trevigiani, dal liceo Canova al Da Vinci: «Riempiremo le strade e le piazze di tutte le città di questo Paese fino a quando il ministero non tornerà sui suoi passi - spiegano i maturandi - Ancora una volta si preferisce incasellarci in dei numeri piuttosto che accompagnarci in un percorso di apprendimento. Il Governo è rimasto sordo alle nostre richieste fatte a inizio anno. Ci è stata riconsegnata una scuola piena di incertezze e ora vogliono che affrontiamo la maturità come se questi non fossero stati i due anni peggiori della nostra vita. Questa volta non faremo un passo indietro». Bassa però l'affluenza degli studenti in Piazza Borsa, poco meno di un centinaio. Un vuoto che alcuni ragazzi hanno voluto sottolineare durante gli interventi: «Inutile fare proclami o lamentarsi su Instagram se alla fine, quando c'è da scendere in piazza, nessuno si presenta».