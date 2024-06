Maturità 2024, Zaia agli studenti: «Entrate ottimisti e sarete fortunati»

Spero che le aule per gli esami di maturità si riempano di giovani carichi di entusiasmo, con qualche inevitabile patema, ma profondamente ottimisti perché, come uso dire, solo i pessimisti non fanno fortuna e io a tutte queste migliaia di ragazze e ragazzi auguro tutta la fortuna del mondo. Così come rivolgo un pensiero di gratitudine a tutti gli insegnanti che li hanno sapientemente formati e agli amministrativi che collaborano a far funzionare questo prezioso gigante che è la scuola».

Così Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, si è rivolto ai giovani che, mercoledì 19 giugno, hanno iniziato gli esami di maturità con la prova di italiano. «Andrà bene, mi sento di dirlo - aggiunge il Governatore - perché i nostri ragazzi hanno dimostrato maturità già in mille occasioni, come con il Covid quando, in quel durissimo periodo, furono esempio di forza, resilienza e senso civico. Sono giovani preparati, volonterosi, aperti alle novità del mondo, alle tecnologie, a un futuro che ci viene incontro sempre più velocemente. Sono il nostro futuro, e lo sapranno dimostrare anche di fronte a quella che è forse la prima grande prova della vita. E non importa se sfuggirà una data o un concetto perché - conclude Zaia - come ha detto bene il Ministro Valditara, quello che conterà è l’elasticità di riflessione, non il nozionismo».