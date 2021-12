Leucemia fulminante, il sorriso di Maura si spegne a 52 anni

Le comunità di Vittorio Veneto e Orsago sono in lutto per la scomparsa improvvisa di Maura Sacilotto, 52 anni, campionessa europea nel kumite (karate) e commessa del negozio per l'infanzia iBebe a Serravalle.

Originaria di Orsago, Maura lascia il marito Giuseppe Miraglia e il figlio Matteo a cui era legatissima. Due settimane fa, non si era più presentata al lavoro, chiedendo ferie per curare febbre e dolori muscolari. Quelli che sembravano i sintomi di una banale influenza si sono rivelati come qualcosa di ben più grave. Giovedì 2 dicembre le sue condizioni di salute sono precipitate e Maura è stata ricoverata in pronto soccorso. Qui la diagnosi terribile e inaspettata: leucemia. Nel pomeriggio di venerdì 3 dicembre il suo cuore ha smesso di battere, lasciando senza parole le tantissime persone che avevano avuto la fortuna di conoscerla. Prima di essere assunta nel 2017 come commessa all'iBebe di Vittorio Veneto, Maura aveva lavorato nel negozio di scarpe Tadiotto e di abbigliamento Prima Visione, sempre a Vittorio Veneto. Cortese, disponibile e molto professionale, in molti la ricordano come una donna davvero speciale. Il funerale sarà celebrato giovedì 9 dicembre, alle ore 15, nella chiesa di Meschio a Vittorio Veneto.

Il commento

«È stato un grande privilegio conoscerti e lavorare al tuo fianco - la salutano su Facebook le colleghe dell'IBebe-Baby Store di Vittorio Veneto - Per noi, non sarà più la stessa cosa senza di te Maura, senza il tuo sorriso, la tua simpatia, la tua grande professionalità e la capacità di fare squadra. Non sappiamo ancora come riusciremo a fare tutto senza di te, vogliamo credere che sarai sempre qui con noi e ricordarti così. La tua squadra, le tue amiche».