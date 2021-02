Covid, l'imprenditore Maurizio Ferrari muore a 71 anni

Imprenditoria veneta in lutto per la scomparsa di Maurizio Ferrari, 71 anni, fondatore e amministratore delegato dell'ex Castelgarden (oggi Stiga), azienda di trattorini rasaerba e attrezzature per il giardinaggio con sede a Castelfranco Veneto.

Come riportato dall'Ansa, Ferrari è morto domenica 14 febbraio al Covid hospital di Vittorio Veneto, dov'era ricoverato in terapia intensiva per una forma aggressiva di polmonite bilaterale. Milanese d'origine, agli inizi degli anni Novanta aveva creato, all'interno della Castelgarden, uno spazio adibito a moschea per i molti dipendenti di religione islamica assunti dalla sua azienda. Menu e orari della mensa aziendale erano stati adeguati alle abitudini alimentari dei musulmani con turni di lavoro programmati per l'osservanza del Ramadan. Ferrari si era fatto garante, con amministrazioni locali e proprietari di immobili, per la stipula dei contratti d'affitto dei suoi dipendenti stranieri, diventando uno dei manager più stimati e all'avanguardia dell'epoca. Dopo aver lasciato la Castelgarden, aveva continuato a lavorare come manager portando in varie aziende del territorio la sua grande esperienza e umanità verso il prossimo. Negli ultimi anni viveva a Venezia ma amava tornare spesso a Castelfranco Veneto, dove sono in molti oggi a ricordarlo con stima e gratitudine. Due settimane fa le sue condizioni di salute si sono aggravate dopo aver contratto una forma particolarmente aggressiva di Coronavirus. Inutili le cure in terapia intensiva. Venerdì 19 febbraio la salma sarà cremata. Ferrari non ha voluto nessuna cerimonia funebre.