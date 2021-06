Mogliano Rugby in lutto, è morto il presidente Maurizio Piccin

Mondo del rugby in lutto per la scomparsa improvvisa di Maurizio Piccin, presidente del Mogliano Rugby 1969. A darne notizia è stata proprio la sua squadra in un comunicato ufficiale: «E' accaduto qualcosa che non avremo mai voluto comunicare, un evento che ci coglie improvviso e ci lascia completamente affranti. Il nostro presidente ci ha lasciati venerdì 4 giugno e in questo tragico momento tutti noi ci stringiamo con un abbraccio immenso attorno al figlio Massimiliano e a tutti i suoi familiari».

In poche ore la notizia della scomparsa di Piccin ha fatto il giro di Mogliano Veneto suscitando grande cordoglio in paese. Nato nel 1948, Piccin è stato strappato all'affetto dei suoi cari da una malattia incurabile al fegato, aggravatasi nelle ultime settimane. Per molti la notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno: da giocatore del Mogliano Rugby in gioventù, tre anni fa Piccin era diventato presidente della squadra. Braccio destro per anni della dottoressa Tamburini, in molti lo ricordano per il suo incarico di dirigente al Colorificio San Marco. Grazie allo sport era riuscito a superare il dolore per la scomparsa dell'amata moglie. Seguiva con grande trasporto le partite allo Stadio Quaggia e, solo pochi giorni fa, aveva festeggiato il buon piazzamento della squadra a fine stagione. Il sindaco Davide Bortolato ha voluto ricordarlo con queste parole: «Maurizio era un uomo di sport e di grande spessore. Siamo sconvolti per il grave lutto che ha colpito la nostra città. L'avevo visto per l'ultima volta non più di un mese fa, dovevamo discutere dei progetti futuri per il Mogliano Rugby e mi aveva detto di non stare bene. Non avrei mai pensato però a una tragedia tanto improvvisa. Negli Anni '80 era stato consigliere comunale con i Repubblicani quindi sarò presente ai funerali con la fascia tricolore per rendergli omaggio. Il mio pensiero va ora ai suoi cari». La data dei funerali verrà fissata nei prossimi giorni.