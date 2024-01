In pensione il dottor Maurizio Sforzi: direttore del distretto Treviso Sud

Con il mese di gennaio termina l’incarico di direttore del Distretto socio sanitario Treviso Sud: il dottor Maurizio Sforzi sarà in pensione da giovedì 1° febbraio. Nato a Genova nel 1954, ha rivestito il ruolo di direttore del Servizio di igiene e sanità pubblica (Sisp) all’Ulss di Bassano del Grappa fino al 2013 e, per alcuni anni, anche l’incarico di direttore del Dipartimento di Prevenzione. Nel 2014 ha iniziato la sua attività all’allora Ulss 8 di Asolo come direttore del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, occupandosi, per brevi periodi, anche di Medicina Legale e Qualità, Autorizzazione e Accreditamento. Nel 2016 è stato nominato direttore sanitario e con la nascita dell’Ulss 2 ha assunto il ruolo di coordinatore sanitario per tutto il 2017. In seguito ha sostituito la figura di direttore delle Cure Primarie e del direttore del Distretto Socio-sanitario di Asolo fino alla nomina attuale, nel 2019, a direttore del Distretto socio sanitario Treviso Sud.

Il saluto

«Ringrazio il dottor Sforzi per l’entusiasmo e la continua collaborazione fornita in tutti questi anni nell’affrontare le sfide che la trasformazione della sanità territoriale ha comportato - chiude il direttore generale, Francesco Benazzi -. Fondamentale il suo contributo, in sinergia con l’ing. Maria Giulia De Diana, anche in occasione del recente trasferimento del Distretto di Mogliano Veneto e nelle altre progettualità nell’ambito del Pnrr».