Infezione dopo il trapianto, l'ex sindaco Furlanetto muore a 58 anni

Una tragedia improvvisa ha scosso in queste ore la comunità di Monfumo: l'ex sindaco Mauro Furlanetto è morto a 58 anni. Fatale un'infezione legata al trapianto a cui Furlanetto si era sottoposto lo scorso maggio all'ospedale San Raffaele di Milano.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", il trapianto si era reso necessario dopo che a Furlanetto era stata diagnosticata una leucemia. L'intervento al San Raffaele era riuscito tant'è che, dopo la convalescenza, Furlanetto era tornato a Monfumo. Nelle scorse ore però un'infezione agli organi vitali ha fatto precipitare le sue condizioni di salute, portandolo al decesso nel primo pomeriggio di domenica 21 luglio. Titolare dell'Osteria Casa Strachin, Furlanetto era stato primo cittadino di Monfumo per due mandati consecutivi, venendo eletto nel 2006 e nel 2011. A lui si deve il progetto di recupero delle varietà di mele locali. Presidente e allenatore della squadra di calcio amatoriale "Monfumo Magico", in molti lo ricordano oggi come una persona sempre pronta a mettersi in gioco e ad aiutare gli altri. A piangerlo oggi la moglie Roberta e due figli, oltre a decine di amici e conoscenti. La data dei funerali verrà fissata nelle prossime ore.