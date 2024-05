Male incurabile, il sorriso di Mauro Zanatta si spegne a 61 anni

Nessuno muore sulla Terra finché vive nel cuore di chi resta: si apre con queste parole il necrologio di Mauro Zanatta, 61 anni, mancato prematuramente all'affetto dei suoi cari a causa di una leucemia diagnosticatagli da tempo e contro cui ogni cura si è rivelata vana.

Originario di Villorba, aveva trascorso l'infanzia con i genitori crescendo a poca distanza dalla Trattoria "Al Quadrivio". In gioventù molti lo ricordano come giocatore del Villorba Rugby, sport a cui era molto legato. Dopo il matrimonio Zanatta aveva però lasciato la Marca per trasferirsi a Feltre. Qui ha vissuto fino agli ultimi giorni con la compagna Cinzia, sostenuto nella lotta alla malattia dalla figlia Moira con il compagno Marco. A Villorba tornava quando poteva per rivedere gli amici di gioventù che, nei giorni scorsi sono andati a fargli visita in ospedale a Feltre per un ultimo saluto. Padre di famiglia stimato e benvoluto, Zanatta ha lavorato fino a quando le sue condizioni di salute gliel'hanno permesso. Il funerale sarà celebrato martedì 14 maggio, alle ore 16, nella chiesa parrocchiale di Villorba, suo paese d'origine dove la famiglia Zanatta ha una tomba di famiglia.

Il cordoglio del sindaco

Francesco Soligo, primo cittadino di Villorba, pur non conoscendo personalmente Zanatta ha voluto rendergli omaggio con queste parole: «A nome dell’intera comunità di Villorba esprimo il cordoglio dell'amministrazione tutta ai familiari di Mauro Zanatta, un concittadino che in molti ricordano con affetto e simpatia. Una perdita enorme non solo per i suoi cari, ma per tutto il nostro Comune dove Mauro era conosciuto e stimato. Non ci sono parole che possano esprimere un dolore così grande».