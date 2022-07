Malore in casa: camionista perde la vita a 51 anni

Ha lasciato tutti senza parole la scomparsa improvvisa di Maximiliano Pittarella, camionista della Formal Srl di Fontanelle. Un malore improvviso l'ha stroncato a soli 51 anni.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", Maximiliano si era trasferito a Fontanelle da Milano per motivi di lavoro. Fino a martedì 5 luglio aveva lavorato in azienda come camionista: rientrato a casa, un giorno è stato colpito da un malore improvviso, riuscendo però ad allertare il 118. Ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Ca' Foncello ha perso la vita venerdì 8 luglio. Sul corpo è stata disposta l'autopsia ma medici e familiari sembrano essere concordi sul fatto che sia stata una tragica morte per cause naturali. L'esito dell'esame autoptico arriverà entro due mesi. Maximiliano lascia il papà, un fratello e la sorella. Il funerale sarà celebrato domani, mercoledì 20 luglio, alle ore 16.30 nella chiesa di Cimetta. Dopo la cerimonia la salma procederà per la cremazione.