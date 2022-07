Academy Meccatronico Veneto, è Sara la diplomata numero 1000

Conclusi ieri nella sede centrale di Vicenza gli esami di stato per 211 allievi provenienti da 10 corsi dell’ITS Academy Meccatronico Veneto, oggi Tecnici Superiori già pronti per entrare in azienda. E per quanto rare siano ancora le ragazze iscritte ai bienni di alta formazione ad indirizzo meccatronico del Veneto - 5 tra le diplomate di quest’anno -, è proprio una ragazza, Sara Tonini, la diplomata n.1000. A tanto ammontano infatti i diplomati che dal 2011 ad oggi sono usciti da uno dei percorsi formativi dell’ITS Veneto dedicato all’area meccatronica, presente con 14 corsi in tutto il Veneto.

Sara, dopo due anni di formazione nella sede di Montebelluna-Castelfranco e uno stage presso l’azienda Techgest, porta a casa il diploma di V livello EQF come Tecnico Superiore per l’Automazione e i Sistemi Meccatronici. «Ero l’unica ragazza nel mio corso – racconta - e mi sono trovata benissimo con i compagni. A tutte le ragazze appassionate di tecnologia dico che è un corso per tutti, c’è teoria abbinata a tanta pratica». Ora, chiuso il capitolo esami sta valutando le molte proposte di lavoro arrivate anche da aziende multinazionali, per cercare quella che meglio potrà realizzare le sue aspirazioni.

Mentre dal 12 al 15 luglio 211 candidati affrontavano gli esami di stato all’ITS Academy Meccatronico Veneto di Vicenza, la Camera approvava la Legge che riorganizza gli Istituti Tecnologici Superiori nazionali. Una riforma importante quella appena varata, che aiuterà a raggiungere gli obiettivi del PNRR: un investimento di 1500 milioni di euro per potenziare le strutture e raddoppiare gli iscritti, da 20 mila a 40 mila entro il 2026, con particolare attenzione proprio all’inserimento di un maggior numero di ragazze.

Gli esami 2022, a conclusione del biennio 2020-22, hanno coinvolto 10 corsi e tre commissioni. I candidati hanno affrontato tre prove, a cominciare da quella teorico-pratica con la trattazione di un problema tecnico scientifico correlato all’area tecnologica di riferimento. A seguire, il secondo giorno, la prova scritta con test a risposta multipla su varie discipline del biennio. Per concludere il terzo giorno con la prova orale in cui gli studenti hanno dovuto descrivere alla commissione l’esperienza di formazione e lavoro svolta durante il tirocinio.

La prossima settimana, dal 19 al 22 luglio, via alle selezioni per i corsi del biennio 2022-24 organizzati dall’ITS Meccatronico Veneto. Numerose anche quest’anno le richieste di iscrizione pervenute per i 14 corsi di area meccatronica presenti capillarmente in Veneto con 11 sedi. Da ottobre al via ai corsi per formare Tecnici Superiori tra i più richiesti nel territorio. La chiusura delle iscrizioni è prorogata al 21 luglio ore 12 su www.itsmeccatronico.it.