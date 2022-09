Il Prosecco Rosé doc di Mionetto medaglia d'oro, il massimo riconoscimento arriva a Valdobbiadene

Grandi soddisfazioni per Mionetto che continua a collezionare successi. Il Prosecco Rosé DOC della storica cantina di Valdobbiadene conquista infatti una Medaglia d’Oro e il riconoscimento come “Best of Show Prosecco Rosé” in occasione della sessione estiva della 31esima edizione di Mundus Vini, il Gran Premio Internazionale del Vino.

Il Prosecco Rosé DOC di Luxury Collection, la linea premium di Mionetto dedicata esclusivamente al canale Ho.re.ca, è uno spumante fresco e raffinato ottenuto da uve Glera e dalla vinificazione in rosso del Pinot Nero, che dona alla Cuvée il suo suggestivo colore rosa fiore di pesco ed un bouquet floreale e fruttato, con evidenti note di piccoli frutti rossi e pompelmo. La bottiglia personalizzata, con le sue preziose lavorazioni e i suoi giochi di trasparenza, esaltano ulteriormente l’eleganza e la ricercatezza di questo spumante.

MUNDUS VINI è stato istituito nel 2001 ed è annoverato tra i concorsi enologici internazionali più importanti al mondo. Con oltre 12000 vini iscritti ogni anni al concorso, Mundus Vini si propone di offrire a produttori, viticoltori, importatori e consumatori una piattaforma ideale per il confronto e la valutazione di vini oltre a essere un valido strumento di orientamento per il consumatore in fase di acquisto. La manifestazione si tiene due volte all'anno: ad agosto come degustazione estiva congeniale alle fiere autunnali e alle attività di fine anno, e a febbraio come degustazione prima di ProWein.