Mogliano, tre medici in arrivo per le frazioni di Marocco, Mazzocco e Campocroce

Si è tenuta venerdì 29 ottobre la nuova riunione della conferenza dei sindaci dell'Ulss 2: al centro dell'incontro le emergenze legate alla medicina territoriale. La situazione è in continua evoluzione e, per l’assegnazione degli ambiti rimasti scoperti, la conferenza sta procedendo per "step".

I turni di continuità assistenziale rimasti vacanti, invece, saranno coperti con la collaborazione dei medici di base. «La problematica - specifica l'Ulss 2 - è di carattere generale e legata ad errori nella programmazione nazionale senza una soluzione a breve termine. Trattative in corso con la Regione per la gestione della situazione. L'Ulss 2 sta cercando di reclutare tutti i medici disponibili ed è in via di risoluzione il problema relativo alle frazioni di Mogliano Veneto: Marocco, Mazzocco e Campocroce, grazie all'inserimento di tre medici provvisori che garantiranno l'assistenza anche nelle frazioni.