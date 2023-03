Medici di base, i sindaci all'Ulss 2: «Problema non di nostra competenza»

«Spiace constatare che la risposta ricevuta dalla direzione generale dell’azienda sanitaria sia arrivata unicamente a mezzo stampa, dopo la divulgazione della lettera a firma congiunta inviata al direttore generale, Francesco Benazzi, il 6 marzo scorso, in cui si chiedeva un confronto urgente. In questi mesi come sindaci dei Comuni di Cappella Maggiore, Colle Umberto, Cordignano, Fregona e Sarmede abbiamo provato a chiedere in più di un’occasione un incontro per rappresentare direttamente al Direttore generale il disagio che i cittadini manifestano quotidianamente ai rispettivi Municipi a causa dei disservizi che riscontrano e poter quindi analizzare di concerto, nel rispetto delle rispettive competenze, le strade da intraprendere per arrivare a soluzioni fattive.

Spiace anche, a fronte delle difficoltà manifestate - concludono i sindaci -, che la risposta ricevuta dall’Ulss 2 consista solo in una “restituzione” del problema e nel demandare agli stessi sindaci la soluzione di un problema che non è di competenza comunale, peraltro focalizzando l’attenzione solo su un tema di natura economica (quello delle sedi periferiche) senza affrontare quello primario della organizzazione del servizio».