Emergenza medici di base, l'Ulss 2: «Fino a 1800 assistiti per ogni dottore»

«La carenza di medici di base è un problema primo di tutto nazionale». A dirlo, giovedì 17 novembre, è il dottor Stefano Formentini, direttore sanitario dell'Ulss 2, interpellato sulla mancanza di medici di medicina generale nel territorio della Marca.

«Per adesso stiamo gestendo le singole situazioni una ad una, devo dire che non abbiamo riscontrato particolari emergenze ma ci stiamo mettendo la massima attenzione e anzi, chiediamo ancora più collaborazione all'Associazione dei Medici di Medicina generale con azioni mirate sui singoli ambulatori in difficoltà. Da parte nostra abbiamo alzato il numero massimo di assistiti: ogni medico di base potrà averne fino a 1800, poi non ci resta che sperare che entri al più presto in servizio nuovo personale per far fronte anche ai pensionamenti previsti nei prossimi mesi».