Mogliano, tre medici di base in pensione: nominati i sostituti

Martedì 30 novembre termineranno il proprio incarico tre medici di famiglia della storica Medicina di gruppo integrata di Mogliano centro, i dottori Alberto Cipolla, Gianpietro Fezzi e Pierantonio Sossi.

L'azienda sanitaria li ringrazia per il lungo servizio prestato alla comunità moglianese. Li sostituiscono, entrando a far parte della medesima Medicina di gruppo, tre giovani colleghi incaricati provvisori: la dottoressa Linda Gjini, il dottor Christian Licata e il dottor Giulio Piovesan, che riceveranno gli assistiti negli stessi ambulatori e con gli stessi orari dei medici uscenti. Inoltre, ciascuno di loro garantirà anche una presenza in uno dei tre ambulatori di Campocroce, Marocco e Mazzocco, resi disponibili grazie all’interessamento delle associazioni di quartiere e alla collaborazione dell’Amministrazione Comunale. È in consegna a tutti gli assistiti dei tre medici una lettera informativa sul cambiamento in atto. Nonostante le difficoltà sempre crescenti dovute alla carenza di medici, l'Ulss 2 è riuscita a garantire le sostituzioni necessarie e ad assicurare ai cittadini di Mogliano l'assistenza necessaria.