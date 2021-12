Silea, in pensione la dottoressa Cocco: gli assistiti dovranno andare a Sant'Antonino

Venerdì 31 dicembre la dottoressa Mariorita Cocco a Silea e la dottoressa Carlotta Pantaleoni a Treviso termineranno il loro incarico come medici di famiglia.

A causa della carenza di medici nella Marca, l'Ulss 2 è riuscita a gestire la loro sostituzione solo a ridosso della scadenza del loro contratto. L'azienda sanitaria e il Comune di Silea si sono impegnate fino all'ultimo per garantire la presenza di un medico nel Comune di Silea ma, per ora, non è stato possibile. Gli assistiti della dottoressa Cocco dovranno quindi andare a Sant'Antonino per farsi visitare. I due nuovi medici sostituti sono la dottoressa Adriana Caberlotto e la dottoressa Natalia Buceatchi; entrambe hanno scelto di inserirsi nella Medicina di Gruppo di Treviso. Per poter assegnare subito a tutti il nuovo medico non c'è più stato il tempo di consultare telefonicamente ad uno ad uno i quasi 3mila assistiti. Inoltre si è voluto evitare ogni possibile assembramento agli sportelli distrettuali, considerato il rischio di contagio. Perciò le iscrizioni con i nuovi medici sono state fatte in urgenza nel modo seguente:

Ex assistiti della dottoressa Cocco:

tutte le persone con cognome dalla A alla L - con dr.ssa Buceatchi

tutte le persone con cognome dalla M alla Z - con dr.ssa Caberlotto

Ex assistiti della dr.ssa Pantaleoni:

tutte le persone con cognome dalla A alla K - con dr.ssa Buceatchi

tutte le persone con cognome dalla L alla Z - con dr.ssa Caberlotto

I cittadini che lo desiderano potranno scegliere, successivamente, un diverso medico tra quelli che possono ancora accogliere nuovi assistiti. Le lettere per ciascun assistito con la comunicazione del nuovo medico assegnato, gli orari di ambulatorio e ogni altra informazione utile verranno recapitate entro la prima decade di gennaio. Un nuovo medico avvierà il suo ambulatorio a Silea a inizio marzo e nello stesso periodo altri cinque medici saranno disponibili nel territorio dei Comuni di Treviso, San Biagio di Callalta e Silea: chi lo desidera potrà allora scegliere tra i nuovi medici utilizzando l’apposita funzione “cambio medico” nel Fascicolo Sanitario Elettronico oppure contattando i servizi amministrativi del distretto nei modi indicati nella lettera in arrivo.

Gli orari

Di seguito gli orari di ambulatorio dei due nuovi medici di famiglia, entrambi con ambulatorio a Treviso in Via S. Antonino 88: