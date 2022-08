E' stato co-fondatore dell'azienda Meeting, addio a Raimondo Tauro

Alla fine degli anni '60 aveva dato vita con l'amico e compagno di avventure di sempre, il designer Renato Vendramel, alla storica azienda Meeting di Villorba, un marchio diventato cult per lo sportwear della Marca. Treviso piange la scomparsa, all'età di 80 anni, di Raimondo Tauro: in gioventù è stato atleta di buon livello nel salto in alto prima di dedicarsi all'impresa che ha condotto per mezzo secolo, superando anche le difficoltà del concordato preventivo, tra la fine del 2017 e i primi mesi del 2018. La chiave per uscire dalla crisi fu il lancio di Deha, diventato marchio leader nel settore della danza e dello sport all'aria aperta. Una delle tante idee vincenti di Raimondo e il fidato amico Renato.

Tauro, di origini croate, si è spento lunedì all'ospedale Ca' Foncello di Treviso dopo una lunga malattia: il prossimo 8 settembre avrebbe festeggiato 81 anni. Lascia la moglie Gloria (sposata solo sei mesi fa), i figli Martina (a cui sono state affidate le redini dell'azienda di famiglia), Brenno e Tullia. Gli amici lo ricordano come grande amante dell'avventura, dello sport (tra cui il rugby), della cultura e dell'arte.