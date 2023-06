Mense scolastiche, caos a Casale sul Sile: «15 lavoratrici a rischio»

Caos mense scolastiche a Casale sul Sile, domani la discussione in consiglio comunale. Il sindacato Filcams Cgil Treviso, preoccupato per le lavoratrici prese tra due fuochi, chiede l’attenzione di azienda Dussmann e istituzione comunale nei loro confronti, oltre che per la qualità del servizio offerto a un’utenza così particolare come quella dei bambini. A riferire la situazione di disagio e di tensione che stanno vivendo le 15 lavoratrici impiegate part time nella gestione delle mense del polo scolastico di Casale sul Sile è Wilma Campaner. Gli asili e le scuole coinvolte sono le Andersen, Il Castello, Rodari, Marco Polo, Berti e Gramsci.

Il commento

«Richiami, lettere di contestazione, spostamenti di personale e sanzioni sono all’ordine del giorno da mesi, a spese di lavoratrici con provata esperienza di anni e un’altissima sensibilità nei riguardi dei più piccoli. Inammissibile scaricare le responsabilità per quel che riguarda la qualità e la conformità degli alimenti, la quantità e i ritardi nelle consegne, su di loro. Serve maggiore attenzione anche sulle lavoratrici - tuona Wilma Campaner -, i fatti di questi mesi hanno portato a un clima di tensione e frustrazione mai raggiunto prima. Se da un lato sono soggette - attraverso contestazioni e richiami - a continue vessazioni da parte dell’azienda, che imputa loro le responsabilità dei disservizi registrati e agisce con sanzioni e spostamenti, dall’altro, pur respirando quotidianamente un clima di tensione, continuano a farsi carico di esprimere il massimo possibile della qualità del servizio, con grande attenzione per i bimbi, anche a fronte della mancanza dei necessari dispositivi di protezione individuale».

Le parole del sindaco

«Il Comune di Casale non ha mai imputato nessuna responsabilità dei disservizi registrati nelle mense gestite da Dussman al personale in loco - conclude Stefania Golosciani replicando alle parole della Filcams Cgil di Treviso -. Anzi, il Comune si è sempre mostrato pronto ad ascoltare le rappresentanze delle dipendenti che ha ricevuto in più di un’occasione, portando all’attenzione della società anche queste problematiche e le preoccupazioni sollevate dalle lavoratrici e dei lavoratori. Quanto invece al servizio in generale - continua Golisciani - il Comune di Casale è attentissimo alla sua qualità e al sua corretto funzionamento, tanto che sin dall’inizio dell’appalto ha incaricato una ditta esterna per operare controlli costanti sulla mensa, eseguiti con assiduità per tutto l’anno e documentati regolarmente».