Montebelluna, mercati confermati: «Solo banchi alimentari, agricoli e di fiori»

Il Comune di Montebelluna, nonostante la zona rossa in vigore da lunedì 15 marzo, ha confermato i tre principali mercati cittadini anche per le prossime settimane.

Il mercato maggiore del mercoledì si svolgerà, come già avvenuto in passato, solo in Largo X Martiri e via Roma dove saranno presenti solo i banchi del settore alimentare, agricolo e florovivaistico. Confermato anche lo svolgimento del mercato agricolo a KM0 del sabato mattina in Largo X Martiri e il mercato sperimentale di Busta del martedì mattina. In tutti in casi, i mercati saranno perimetrati e gli accessi presidiati dai volontari della Protezione civile. Il sindaco Elzo Severin conclude: «Purtroppo si torna al mercato a regime ridotto dato l’evolversi della pandemia. Ricordo comunque per chi frequenta il mercato che la distanza sociale e l’uso della mascherina sono d’obbligo. Questo significa che prima di avvicinarsi al banco è importante verificare che non ci siano altri prima così da evitare assembramenti e situazioni di rischio».