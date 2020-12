Mercato di Treviso: «Solo bancarelle alimentari e ingressi controllati»

«Fino a mercoledì 6 gennaio, considerate le misure per il contenimento del Covid-19 e la necessità di limitare gli assembramenti, i mercati di Treviso si svolgeranno solo con bancarelle di generi alimentari, prodotti agricoli e prodotti florovivaistici». L'annuncio arriva da una nota ufficiale del Comune di Treviso che ha confermato in queste ore le limitazioni per il mercato settimanale in Piazzale Burchiellati. Gli ingressi restano contingentati e saranno controllati da Polizia locale e volontari del Gruppo Alpini.