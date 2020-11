Mercato in Piazzale Burchiellati confermato: «Ordinanza prorogata»

È stata prorogata fino a domani, martedì 24 novembre, l’ordinanza comunale che limita i mercati ai soli generi alimentari. L’ingresso del mercato centrale, che si svolgerà unicamente in Piazzale Burchiellati, sarà a Porta San Tomaso mentre l’uscita in Varco Manzoni.

In attesa della nuova ordinanza regionale del Governatore Zaia annunciata proprio per domani, il Comune di Treviso ha dato incarico agli uffici di mettere a punto un piano di intesa con gli operatori del mercato al fine di valutare un’estensione per la giornata di sabato 28 novembre.