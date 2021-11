Altivole accende il Natale: mercatini, luminarie e spettacoli

Il Natale si accende già da sabato 20 novembre ad Altivole, iniziando a ricreare l’atmosfera natalizia. Tre gli appuntamenti per l’accensione delle luminarie e l’inaugurazione degli alberi addobbati con le creazioni Uncinettine dello Spazio Donna: alle 17 al Campetto di Caselle, alle 18 nella Piazzetta della Biblioteca ad Altivole, alle 19 in Piazza a San Vito. Gli appuntamenti saranno riscaldati da esibizioni musicali live e cioccolata calda.

Mercatini

Nella stessa giornata tornata i Mercatini di Natale al Campetto di Caselle, dopo il successo del weekend autunnale, grazie alle casette messe gratuitamente a disposizione da Artuso Legnami. L’appuntamento con i Mercatini è sabato dalle 15 alle 19 e domenica dalle 10 alle 19.

Caccia al tesoro

In programma anche attività dedicate ai più piccoli. Domenica dalle 10 alle 12 si terrà la caccia al tesoro per bambini nello spazio Alpini a Caselle a cura del Gruppo Salute e Stili di Vita, con due tipologie di gioco: una dedicata alle famiglie con bambini fino ai 5 anni, una per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni. Dalle 14 alle 17 sono previste attività e giochi con la mascotte Civilino a cura del Gruppo Volontari Protezione Civile.

Spettacolo teatrale

L’intrattenimento continua alle 17 al Centro Ricreativo con lo spettacolo teatrale per famiglie "Pollicino non ha paura dell'orco" a cura di Fondazione Aida con Pino Costalunga ed Enrico Ferrari. Lo spettacolo è gratuito e la prenotazione è obbligatoria. Per info e prenotazioni contattare la biblioteca: tel.0423918380; biblioteca@comune.altivole.tv.it.

«Una due giorni per accendere il Natale insieme, a cui tutti i cittadini sono invitati - commenta la sindaca Chiara Busnardo - Grazie per la collaborazione ai tanti volontari, alle uncinettine dello Spazio Donna che hanno addobbato gli alberi alla Pro Loco di Altivole, i dipendenti comunali, i Gruppi Alpini, il Gruppo Volontari di Protezione Civile, il Gruppo Salute e Stili di Vita e Avis, il Gruppo Volontari Pedibus, la Ditta Artuso Legnami, Arte Viva, l’Accademia Vivaldi, Paola Feltrin con il suo coro e i suoi musicisti".