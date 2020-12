Montebelluna, mercatini di Natale digitali: «Bancherelle solo online»

Mercatini di Natale annullati dal Covid in gran parte d'Italia, ma non a Montebelluna dove il Comune, grazie alla collaborazione tra Confartigianato Imprese Asolo-Montebelluna, Anap di Confartigianato e le amministrazioni del territorio, ha presentato i Mercatini di Natale digitali, nella speranza di aiutare gli artigiani locali e mantenere inalterata la magia del Natale grazie al potere del web.

Un’iniziativa che prosegue il progetto Beeasap lanciato qualche settimana fa e rivolto a tutte le piccole attività economiche del territorio, anche a chi non ha nessuna esperienza web, di avere un proprio spazio online (“mini sito internet”) dove mettere a disposizione tutti i propri prodotti o servizi e renderli ricercabili e direttamente prenotabili da clienti nuovi o già fidelizzati. Il tutto in modo completamente gratuito, senza costi d’iscrizione o trattenute sugli ordini. Spiega l’assessore alle attività produttive, Antonio Romeo: «L’anno che si sta per concludere e le prospettive dei commercianti locali per il prossimo futuro non sono purtroppo incoraggianti in quanto il persistere della pandemia e le limitazioni ad essa connesse, stanno mettendo in seria difficoltà i commercianti e gli esercenti del territorio. Questo progetto cerca di contribuire e sostenere queste attività, così come quelle di coloro che si proponevano con i propri prodotti ai tradizionali Mercatini di Natale quest’anno annullati, attraverso un sistema smart, rapido, gratuito e sicuro, con vantaggi sia per i negozianti che per gli acquirenti».

Da martedì 1° dicembre, sul sito Beeasap.com i commercianti potranno iniziare la registrazione gratuita del loro negozio, al termine della quale una volta caricati tutti i prodotti o servizi potranno scegliere quali rendere disponibili nel mercatino di Natale. Si può procedere in completa autonomia oppure richiedendo assistenza a beeasapit@gmail.com. Il Comune di Montebelluna ha messo a disposizione dei commercianti anche un tutorial per avviare il loro banchetto di Natale online.