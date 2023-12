Il "Manzato" vende i suoi cimeli, mercatino vintage in Piazza Pola

Aggiudicarsi un cimelio dell’associazione musicale “Francesco Manzato” di Treviso e dare così un piccolo contributo alle attività dell’istituzione culturale della città, dalla storia ultrasecolare. Sabato 16 e domenica 17 dicembre il piano terra della nuova sede del “Manzato”, in Piazza Pola, diventerà una galleria in cui saranno esposti oggetti che appartengono al patrimonio dell’istituto, ma che non possono trovare posto, per motivi di spazio, nell’attuale collocazione.

Il pubblico potrà visitare l’insolito mercatino vintage ed acquistare, versando un’offerta libera, numerosi dipinti di varie dimensioni, locandine di concerti, libri, stampe d’epoca e altre “memorabilia” che erano state portate in un deposito, a seguito del trasloco dalla vecchia sede di Palazzo da Borso, in piazza San Francesco. I dipinti sono opere di artisti trevigiani che avevano allestito le proprie personali nelle sale di Palazzo da Borso. Molti altri cimeli cercano ancora una nuova destinazione. Nel deposito si trovano anche diversi pezzi d’arredo, che possono essere acquistati sempre ad offerta libera. Il mercatino del “Manzato” resterà aperto al pubblico dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 di sabato e domenica.