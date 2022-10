Altivole, inaugurato il Mercatino delle delizie autunnali

Continuerà anche domani, domenica 30 ottobre dalle ore 9 alle 20, il Mercatino delle delizie autunnali al campetto di Caselle di Altivole giunto quest'anno alla seconda edizione.

L'inaugurazione è avvenuta sabato con l’animazione della Banda Giuseppe Verdi di San Vito che quest’anno ha celebrato il centesimo anniversario dalla fondazione. Venti gli espositori di prodotti enogastronomici e d’artigianato locali, tra cui le creazioni delle Uncinettine, il cui ricavato va alle donne in difficoltà del territorio. Domenica in programma la Camminata tra gli Olivi (ritrovo al centro ricreativo di caselle per la partenza dalle 9.30 alle 10). Attivo lo stand gastronomico per il pranzo di domenica al centro ricreativo di Caselle. L'iniziativa è organizzata dal Comune con la collaborazione di diverse associazioni e tanti volontari.