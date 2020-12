Mercato di Busta: confermato un altro anno di sperimentazione

Un altro anno di sperimentazione del mercato a posteggi isolati della frazione di Busta. Lo ha deciso oggi, martedì 29 dicembre, la giunta comunale di Montebelluna allo scopo di garantire questo servizio alla frazione montebellunese.

Avviato nel 2014 come mercato minore, il mercato di Busta è stato poi nel 2016 trasformato in mercato a posteggi isolati (con un massimo di 5 ambulanti) e successivamente rinnovato nella stessa formula fino alla fine del 2020. Ora, nonostante l’andamento altalenante di partecipazione da parte degli ambulanti, la giunta ha deciso di proseguire con la sperimentazione del mercato anche in virtù dell’attuale emergenza sanitaria che sta condizionando il normale svolgimento del mercato maggiore del mercoledì con conseguente aumento delle richieste di partecipazione al mercato sperimentale. Spiega l’assessore alle attività produttive, Antonio Romeo: «A distanza di sei anni dall’avvio della sperimentazione, riteniamo utile continuare a garantire questo servizio per la comunità di Busta già svantaggiata per la sua collocazione. L’auspicio è che la partecipazione da parte degli ambulanti diventi più regolare così da assicurare un’offerta più variegata per chi frequenta il mercato».