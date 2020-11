Covid, sospeso il mercato maggiore del mercoledì a Montebelluna

Il Comune di Montebelluna, vista la recente ordinanza regionale in vigore da sabato 14 al 22 novembre, con cui si dispone che lo svolgimento dei mercati è permesso purché sia prevista la perimetrazione e l’articolazione degli accessi secondo un unico varco di ingresso ed un unico varco di uscita, tra loro separati e presidiati ha messo questa mattina un’ordinanza a firma del vicesindaco, Elzo Severin, con cui si regolamenta lo svolgimento dei mercati in città per le prossime settimane.

Spiega il vicesindaco: «Per quanto riguarda il mercato settimanale del mercoledì che si svolge in un sistema articolato di piazze e ha molteplici intersezioni con la viabilità pubblica, purtroppo non è stato possibile organizzare un unico varco di accesso ed un unico varco di uscita, così come disposto dall’ordinanza regionale. Per questa ragione, dovendo rispettare l’ordinanza regionale, in via precauzionale, per contenere le criticità igienico-sanitarie connesse alla diffusione del Covid-19 nell’ambito del territorio comunale abbiamo deciso di sospendere temporaneamente lo svolgimento del mercato maggiore del mercoledì fino al 22 novembre prossimo, salvo un diverso termine fissato dalle autorità competenti». Confermato invece lo svolgimento del mercato agricolo a chilometro zero del sabato mattina nella dislocazione temporanea in Largo X Martiri e quello del mercato sperimentale di Busta del martedì mattina. In entrambi in casi, gli accessi e le uscite saranno sorvegliare dai volontari della Protezione civile.