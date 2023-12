Mogliano, annullato il mercato settimanale a Natale e Capodanno

Considerato che quest’anno sia il giorno di Natale che di Capodanno (25 dicembre e 1° gennaio) cadono di lunedì, il Comune di Mogliano Veneto ha deciso che il consueto mercato settimanale in quei giorni sarà annullato. Tuttavia nelle giornate antecedenti a queste due festività, domenica 24 e 31 dicembre, avrà luogo un mercato in via straordinaria in piazza Donatori di Sangue, in cui saranno presenti esclusivamente espositori di prodotti ittici e produttori agricoli locali.