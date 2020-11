Mercato di Oderzo, nuove regole: «Lunghezza bancherelle ridotta del 30%»

«Mercoledì 18 novmebre il mercato settimanale di Oderzo ci svolgerà regolarmente seguendo un nuovo piano anti Covid, nel rispetto delle nuove normative regionali». L'annuncio arriva direttamente dal sindaco Maria Scardellato.

«I banchi non verranno spostati perché l’attuale posizionamento comporta già un allargamento dell’area mercatale rispetto alla situazione pre Covid ma in più il piano adottato prevede che ciascuna bancarella riduca la propria lunghezza di un 30% al fine di assicurare maggior distanziamento tra i banchi. Inoltre ciascun commerciante dovrà individuare un’area davanti alla propria bancarella e controllare che in quell’area i propri clienti mantengano il distanziamento». Per entrare nell’area del mercato ci saranno 11 varchi presidiati da Polizia locale, Protezione civile e carabinieri in congedo. Il mercato è stato diviso in 5 sottoaree. I vigili urbani controlleranno tali aree e saranno in contatto radio con coloro che controllano i varchi. Se dovessero esserci rischi di ammassamenti si bloccheranno gli accessi della zona interessata. «Chiedo a tutti la massima attenzione e prudenza, in modo da poter continuare a lavorare nel rispetto delle misure di sicurezza» conclude il sindaco.