Santo Stefano 2022, Mogliano conferma il mercato settimanale

Il Comune di Mogliano Veneto ha deciso di confermare, nella giornata di lunedì 26 dicembre (Santo Stefano) il mercato settimanale cittadino. Il Centro di raccolta rifiuti in Via Ronzinella (Ecocentro) resterà chiuso il 31 dicembre. Inoltre, la raccolta di organico e carta, prevista lunedì 26 dicembre, è stata posticipata a martedì 27 dicembre. Dal 24 dicembre all’8 gennaio 2023 però tutti i parcheggi in città saranno gratuiti tutto il giorno.