Mercato a Treviso in zona rossa: tornano gli ingressi contingentati

A partire da domani, martedì 16 marzo, e fino a martedì 6 aprile, i mercati cittadini si svolgeranno in forma limitata ai soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. In ottemperanza alle disposizioni governative in vigore, gli ingressi saranno contingentati e presidiati dai volontari del Gruppo Alpini.

Il mercato centrale si svolgerà unicamente in Piazzale Burchiellati. Saranno garantiti inoltre i mercati di San Liberale e San Pelaio, quello del pesce dell’isola della Pescheria e di frutta e verdura in Piazza San Parisio, oltre ai “Farmer Market” di Villaggio Gescal. Via Olimpia, Santa Maria del Rovere e San Liberale.