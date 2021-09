Mese del bambino, eventi per tutta la famiglia e una festa dedicata ai nonni

Ottobre è il “mese del bambino”. La terza edizione della rassegna è frutto di una intensa collaborazione tra l'assessorato alle Politiche Sociali e alla Famiglia del Comune di Treviso e le associazioni del territorio che siedono al Tavolo per la Famiglia. L'iniziativa raccoglie sotto un’unica cornice le progettualità dedicate alle famiglie con una duplice finalità: da una parte fare rete tra tutte le realtà che operano a favore della famiglia sul territorio comunale e dall’altra parte quella di dare valore alle famiglie del territorio, con iniziative dedicate ai vari membri della famiglia (bambini, genitori e nonni). All’interno del calendario di eventi sono proposte iniziative di diversa natura: promozionale, formativa e ludico-ricreativa.

Il programma

Si partirà con la Festa dei Nonni che prevede due laboratori gratuiti dedicati a nonni e nipoti organizzati da Coop Culture alla scuola Sala Rosso Coletti del Museo di Santa Caterina e una lettura animata a cura di AbiBrat alla Biblioteca per Ragazzi - Brat, sabato 2 ottobre, domenica 3 ottobre e sabato 16 ottobre.

Si proseguirà con la promozione della Settimana mondiale dell’allattamento che si celebra dal 1 al 7 ottobre 2021 ma che nel programma troverà spazio anche nei giorni a seguire. La Settimana dell'allattamento vede la collaborazione, oltre che di Ulss 2 Marca Trevigiana nella persona del primario di ostetricia e ginecologia Enrico Busato, anche dell’associazione Il Melograno e dell’associazione Madamadorè.

L’ 8 e il 9 ottobre dalle ore 8.30-13.30, si terranno due convegni a Palazzo dei Trecento che si concentreranno sul percorso per passare “Dalla Carta al Patto per l’Alleanza di Treviso trent’anni dopo”, sempre dalla parte dei più piccoli, all’Auditorium del Museo Civico di Santa Caterina.

Il 9 ottobre, con la collaborazione del Suem si svolgerà, in Piazza Borsa, una giornata sulla prevenzione degli incidenti nei bambini con punti informativi e dimostrativi riguardanti la disostruzione pediatrica, la rianimazione cardio polmonare e il taglio del cibo. Infine, il 23 e 24 ottobre sulle Mura di Treviso è prevista la “Fiera delle associazioni”. Si tratta di un’occasione rivolta alle famiglie utile per conoscere le realtà e i servizi offerti a sostegno della conciliazione famiglia-lavoro e della genitorialità, ma anche per trascorrere un pomeriggio insieme, con molte attività per i bambini. Il programma prevede laboratori per bambini e incontri per genitori e stand informativi delle 23 associazioni che hanno aderito al programma. L'iniziativa vede anche la collaborazione della Fiera4Passi con la passeggiata animata da “Giocare in corsia” che si snoda da Piazza dei Signori al bastione San Marco domenica 24 ottobre dalle 10 alle 11.

Il commento

«Il mese del bambino vuole essere un’opportunità di valorizzazione per tutti i soggetti che a vario titolo si occupano di famiglia e di valorizzazione anche delle famiglie stesse - afferma l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Treviso, Gloria Tessarolo - Con questa iniziativa, l'assessorato intende promuovere la collaborazione e la rete tra le associazioni affinché i bisogni delle famiglie del territorio possano trovare risposta in maniera più organica e condivisa».