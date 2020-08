Messa dell'Assunta confermata: «Consegna del cero con il sindaco»

Sabato 15 agosto, alle ore 10, nella chiesa di Santa Maria Maggiore, a Treviso, si terrà la Celebrazione eucaristica nella solennità dell’Assunzione di Maria, presieduta dal vescovo di Treviso, monsignor Michele Tomasi.

Nonostante l'emergenza Covid si terrà anche la tradizionale consegna del cero da parte del sindaco di Treviso, Mario Conte. Si ripete anche quest’anno, dunque, l’omaggio della città alla Madonna Granda, un gesto nato nel 1300 quale atto di ringraziamento per una contesa di proprietà risolta con le armi a favore di Treviso e, successivamente, per l’insurrezione che depose il responsabile del governo della città, il quale aveva assunto verso i cittadini lo stile del tiranno. Era questa la motivazione di una delibera dell’Assemblea comunale trevigiana che istituì la tradizione annuale del dono del cero. La celebrazione si svolgerà nel rispetto delle norme anti-covid. Per agevolare la partecipazione, i Padri Somaschi accoglieranno i fedeli anche nel chiostro interno, attrezzato con un collegamento video.